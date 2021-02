KFC sucht Plätze für den Nachwuchs : Stadtdirektor Markus Schön steht zu „Dumpfbacken“

Krefeld Das Trauerspiel um die Heimatlosigkeit des KFC Uerdingen geht weiter. Nachdem zwei Plätze vor der Grotenburg nicht mehr genutzt werden dürfen, sucht die Stadt den Nachwuchs auf anderen Anlagen unterzubringen. Beim Kampf um Plätze und Zeiten kam es jetzt zum Eklat.

Die Hängepartie nach der Schließung der beiden Fußballplätze vor der Grotenburg – ein Kunstrasen und eine Naturrasen-Trainingsfläche mit Flutlicht – und die daraus resultierende Suche nach Spielplätzen für die 200 Kinder und Jugendlichen des KFC Uerdingen zerrt an den Nerven aller Beteiligten. In den Gesprächen mit dem TSV Bockum und dem Hülser SV, die auf Trainingszeiten zugunsten des KFC verzichten sollen, sagten die Vorsitzenden, dass dies den Mitgliedern nur schwer zu vermitteln sei. Stadtdirektor Markus Schön, der die Gespräche führt, soll Nerven gezeigt und sich im Ton vergriffen haben, als er die Uneinsichtigen als „Dumpfbacken“ bezeichnete. Das wiederum brachte Dietmar Schöps auf die Palme. Der Vorsitzende des Hülser SV verbat sich, die vielen ehrenamtlich tätigen Mitglieder seines Vereins als Dumpfbacken zu bezeichnen. Auch Michael Zecha, der Vorsitzende des TSV Bockum, forderte, die Lage emotionslos zu beurteilen und ohne politisches Kalkül. Das war ihm vorgeworfen worden, weil er auch der CDU-Ratsfraktion angehört. „Ich kann das durchaus trennen.“ Markus Schön wollte all das auf Anfrage unserer Redaktion so nicht stehen lassen und erinnert sich an die Situation anders. „Wer Fußballer eines anderen Vereins hasst, ist eine Dumpfbacke. Dazu stehe ich“, sagt er.