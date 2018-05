KFC Uerdingen: Aufstieg könnte wegen versäumter Frist platzen

Frankfurt/Main Schlechte Nachrichten für den KFC Uerdingen: Weil der sportliche Aufsteiger möglicherweise eine Frist versäumt hat, könnte der Aufstieg in die 3. Liga platzen.

Der Antrag des Meisters der Regionalliga West auf die Zulassung zur 3. Liga wird vom zuständigen Beschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bund (DFB) am kommenden Montag verhandelt, teilte der DFB am Mittwochabend mit. Hintergrund ist eine offenbar nicht fristgerecht eingereichte Liquiditätsreserve, die alle Klubs bis zum gestrigen Dienstag beim DFB hinterlegen mussten.

„Die mit der Bedingung geforderte Liquiditätsreserve des KFC Uerdingen ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein. Die Nichteinhaltung der Frist hätte nach den Statuten zur Folge, dass die Bedingung nicht erfüllt ist und daher keine Zulassung erteilt werden könnte“, hieß es in der DFB-Mitteilung.

KFC Uerdingen spielt in Duisburg um den Aufstieg

Der Meister der Regionalliga West hatte sich in den Aufstiegsspielen gegen den SV Waldhof Mannheim durchgesetzt und damit sportlich für die 3. Liga qualifiziert.

Im Fall der Nichterteilung einer Zulassung würde laut DFB-Spielordnung (Paragraf 55b Punkt 4) der in den Aufstiegsspielen unterlegene Verein als Sieger gelten und den Platz in der 3. Liga einnehmen, sofern er die wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Anforderungen erfüllt. Also der Waldhof Mannheim.