Bruder von Paul Pogba spielt beim KFC Uerdingen vor

Krefeld Mathias Pgoba ist der Bruder eines Superstars. Derzeit bringt der Bruder von Paul Pogba einen Hauch von Glamour zum KFC Uerdingen.

Ein prominenter Name ist derzeit beim Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen zu Gast. Mathias Pogba, Bruder des französischen Weltmeisters Paul Pogba, absolviert ein Probetraining bei den Krefeldern. Nach Informationen der Zeitschrift „RevierSport“ trainiert der 27-Jährige bis einschließlich Donnerstag an der Grotenburg mit und will sich in dieser Zeit für einen Vertrag empfehlen.