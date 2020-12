Heimspiele nicht gefährdet : KFC Uerdingen bestreitet ausstehende Zahlungen

Die Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Dem KFC Uerdingen droht Medienberichten zufolge die Absage der beiden kommenden Heimspiele in der 3. Liga. Grund sind ausstehende Mietzahlungen an die Betreibergesellschaft des Düsseldorfer Stadions. Der Verein hat den Berichten widersprochen.

Wie Kicker und Bild berichten, hat der KFC Uerdingen Mietschulden bei der Betreibergesellschaft der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf in Höhe von etwa 230.000 Euro. Dem Verein sei deshalb per Anwaltsschreiben angedroht worden, den Zutritt zum Stadion verweigert zu bekommen, sollten die Forderungen nicht bis Freitagmittag beglichen werden.