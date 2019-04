Dritte Fußball-Liga : Rodriguez strotzt vor Spielfreude

Der 28 Jahre alte Schweizer bereitet in Aalen die Führung vor und trifft auch selbst. KFC-Präsident Ponomarev hatte die Qualitäten des Mittelfeldspielers erkannt und ihn nach Uerdingen geholt.

Rodriguez hatte maßgeblichen Anteil am Offensivschwung der Uerdinger. Mit seinem guten Auge und seiner ausgefeilten Technik ist er immer in der Lage, einen klugen Pass zu spielen. Mehrfach setzte er Torjäger Osayamen Osawe so in Szene. Doch Rodriguez schlägt auch gute Standards. So trat er den Freistoß, den Osawe dann per Kopf zur Führung ins Tor verlängerte. Beim dritten Treffer lief der Schweizer mit und wurde von Osawe mustergültig bedient.