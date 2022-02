2:1 gegen VfR Fischeln : KFC Uerdingen gewinnt Derby in doppelter Unterzahl

Krefeld Die A-Junioren des Außenseiters KFC Uerdingen gewinnen in der Fußball-Niederrheinliga das Derby gegen den VfR Fischeln mit 2:1. Dessen Trainer Trainer Ronny Kockel schäumt vor Wut.

Selten war Ronny Kockel in seiner fast 30-jährigen Karriere als Keeper und seit über zehnjähriger Tätigkeit als Trainer – im vierten Jahr als Verantwortlicher der A-Junioren des VfR Fischeln – so angefressen, wie nach dem Derby der Fußball-Niederrheinliga beim KFC Uerdingen, der im Sportpark Oppum beim Abpfiff von Schiedsrichter Kilian Baumhögger (Langenfeld) vor fast 300 Zuschauern unplanmäßig mit 2:1 (2:1) gewann. „Das war mit Abstand unsere schlechteste Saisonleistung. Ich bin maßlos enttäuscht. Mit so einer arroganten und überheblichen Einstellung kann man nicht in ein Derby gehen. Das war eine unterirdische Frechheit und mein Wochenende ist kaputt. Unser Team und ich investieren dafür einfach zu viel, um solch eine Leistung zu akzeptieren. Als aktiver Spieler und jetzt als Trainer ist mir so ein Aufgetreten nie passiert“, ließ der 46-Jährige seinem Unmut freien Lauf.