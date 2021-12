Eishockey : U23 des KEV verliert 1:4 in Leipzig, jetzt gegen Moskitos Essen

Trainer Elmar Schmitz war mit der Leistung seines Teams zufrieden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Trotz einer guten Leistung musste sich die Mannschaft am Donnerstagabend an der Ostsee geschlagen geben. Adrian Grygiel erzielte den Ehrentreffer. Am 2. Weihnachtstag dürfen beim Derby noch einmal Zuschauer ins Stadion.

In der Eishockey-Oberliga unterlag die U23 des KEV 81 am Donnerstag in Leipzig mit 1:4 (0:3,1:1,0:0). Die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz zog sich gegen die Messestädter gut aus der Affäre und verpasste in der ersten Minute bei einem Alleingang von Ty Kolle den Führungstreffer. Danach legten die Gastgeber mit drei Treffern den Grundstein für den späteren Erfolg. Das Mitteldrittel und der Schlussabschnitt verliefen ausgeglichen. Kapitän Adrian Grygiel erzielte in der 26. Minute den Ehrentreffer. „Wir haben toll gespielt. Leipzig war aber effektiver“, sagte Trainer Schmitz nach der Partie.

Weiter geht es für den KEV bereits am 2. Weihnachtstag. Die Krefelder empfangen dann um 17.15 Uhr (live bei Sprade.TV) in der Rheinlandhalle die Moskitos Essen zum Derby. Auch in der Oberliga ist es das vorerst letzte Spiel vor Zuschauern. Aus Essen wird eine große Fan-Kolonie erwartet. Der KEV hofft aber auch auf viele Krefelder Fans, die das Team von Trainer Elmar Schmitz unterstützen. Unter dem Motto „nach dem Spiel der Pinguine zum KEV 81 in die Rheinlandhalle“ gewährt der KEV allen Zuschauern, die im Besitz einer Tages- oder Dauerkarte vom Spiel der Pinguine gegen Schwenningen sind, freien Eintritt. Ansonsten sind Tickets für die Partie gegen die Moskitos zum Preis von 12 Euro ab 16.15 Uhr an der Tageskasse am Haupteingang der Rheinlandhalle erhältlich. Einlass ist nach der 2-G-Regel. Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske ist während des gesamten Spiels verpflichtend. Es gibt nur Sitzplätze. Die Pistenbar unter der Haupttribüne wird geöffnet.

Sportlich will sich der KEV gegen den Tabellennachbarn von seiner besten Seite präsentieren. Stürmer Valentin Pfeifer hat seine Verletzung auskuriert und kann genau wie Verteidiger Leon Schuster wieder mitspielen. Verteidiger Julius Bauermeister fällt mit einem Fingerbruch weiter aus. Im Tor soll der erfahrene Patrick Klein den Vorzug vor Jonas Gähr bekommen.