Deutsche Nachwuchs Liga : Trainer Robin Beckers warnt vor Rachegelüsten

Krefeld Die U20 des KEV 81 trifft am Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) in der DNL zweimal auf Ingolstadt. Gegen diesen Gegner hatte die Auswahl von Trainer Robin Beckers am vergangenen Wochenende an der Donau zweimal verloren.

Viel schmerzlicher als die Niederlagen waren die Begleitumstände in den von den Gastgebern überhart geführten Spielen.