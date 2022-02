Deutsche Nachwuchs Liga : KEV-Trainer Robin Beckers nach Blamage angefressen

Krefeld Mit zwei Niederlagen im Gepäck trat die U20 des Krefelder EV 81 die Heimreise aus Landshut an. Vor allem die zweistellige Klatsche in Niederbayern schmerzte den Coach.

(JH) Die U20 des KEV 81 musste sich beim EV Landshut in zwei Spielen jeweils geschlagen geben. Erst siegten die Gastgeber mit 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), im zweiten Treffen gar mit 12:3 (2:0, 4:2, 6:1). In der ersten Partie zeigte die Auswahl von Trainer Robin Beckers im ersten Drittel eine starke Leistung. Kapitän Brian Westerkamp erzielte in der 15. Minute die verdiente Führung. Weitere gute Torchancen nutzte der KEV nicht und kassierte zwei Minuten vor Drittelende den Ausgleich. Nach dem Treffer zum 2:1 für Landshut verlor der KEV völlig den Faden. Als die Krefelder in Überzahl den dritten Gegentreffer hinnehmen mussten (42.), wurde es nichts mehr mit einem Aufbäumen. Sonntag handelte sich der KEV eine herbe Schlappe ein. Die Treffer für die Krefelder erzielten Stefan Laschitzky zum 1:2 (21.), Jan Wellen zum 2:4 (33.) und Peter Kovacs zum 3:6 (46.). Trainer Beckers war vor der Rückfahrt ob der desolaten Leistungen völlig bedient: „Nach dem guten ersten Drittel sind wir wieder in alte Muster verfallen und dem Gegner nur noch hinterher gelaufen. Unser Überzahlspiel war nicht ligatauglich. Im zweiten Spiel haben wir uns bis auf die Knochen blamiert.“