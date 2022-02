Deutsche Nachwuchs Liga : KEV-Trainer Robin Beckers erwartet eine Reaktion

War mit den zuletzt gezeigten Leistungen nicht einverstanden: Trainer Robin Beckers. Foto: KEV

Krefeld Nach schwachen Leistungen fährt der Krefelder EV zum Kellerduell der Deutschen Nachwuchs Liga nach Ingolstadt. Trainer Robin Beckers hat seine Mannschaft auf den Abstiegskampf eingeschworen.

(JH) In der Deutschen Eishockeynachwuchsliga reist die U20 des KEV 81 zu zwei Kellerduellen nach Ingolstadt. Gespielt wird am Samstag um 16.30 Uhr und Sonntag um 11.15 Uhr. Der KEV ist nach zuletzt schwachen Leistungen mit 24 Punkten aus 28 Spielen ans Tabellenende abgestürzt. Ingolstadt ist mit 26 Punkten bei gleicher Anzahl an Spielen wie der KEV Drittletzter. Trainer Robin Beckers erwartet nach den enttäuschenden Auftritten eine deutliche Leistungssteigerung: „Ich habe meinen Spielern klar gemacht, dass wir im Abstiegskampf sind. Nach den peinlichen Auftritten erwarte ich jetzt vernünftige Spiele.“

Gegner Ingolstadt ist gut in die Saison gestartet, hat dann aber nachgelassen und wegen vieler Spielabsagen seit zwei Monaten nicht mehr gespielt. „Sie sind in der Abwehr nicht besonders stabil, im Angriff aber gerade bei Kontern gefährlich. Wir müssen unsere Torchancen gut nutzen und uns im Überzahlspiel verbessern. Das war auch unser Trainingsschwerpunkt in dieser Woche“, sagt Beckers.