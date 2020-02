Eishockey : KEV-Talente spielen für Deutschland

Maciek Rutkowski wurde erneut zur U18-Nationalmannschaft eingeladen. Foto: KEV 81

Krefeld Luca Hauf, Maciek Rutkowski und Constantin Vogt sind für die jeweiligen Auswahlmannschaften des DEB ihre Altersklasse nominiert. Für ihren Trainer Elmar Schmitz ist das ein Beweis für die gute Nachwuchsarbeit in Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Gleich drei Eishockeyspieler aus dem Nachwuchs des KEV 81 schlüpfen in diesen Tagen in das Trikot mit dem Adler auf der Brust und gehen für die jeweilige Nachwuchsnationalmannschaft aufs Eis. Der 16-jährige Luca Hauf aus der U17 Schüler-Bundesligamannschaft des KEV wurde von Nationaltrainer Philipp Kipp auf Grund seiner guten Leistungen gleich für die U17-Auswahl des DEB nominiert, obwohl er eigentlich noch zur U16 gehört. Hauf ist mit 80 Punkten (40 Tore und 40 Vorlagen) der Topscorer der Schülerbundesliga. Seit seinem neunten Lebensjahr spielt der in Krefeld geborene Stürmer Eishockey. Sein erster Trainer beim KEV war Peter Kaczmarek. Durch die Talentschmiede von Kaczmarek gingen auch die ehemaligen oder jetzigen Pinguine-Profis wie Ex-NHL Star Christian Ehrhoff, der jetzige Berliner Marcel Noebels und Pinguine Urgestein Daniel Pietta. Eine gute Voraussetzung für den jungen Stürmer, dessen Ziel eines Tages die NHL ist. Seine Vorbilder Leon Draisaitl und Connor McDavid spielen dort ja bereits.

Der in Polen geborene Maciek Rutkowski wurde bereits zum dritten Mal von U18-Nationaltrainer und Ex-Pinguine Spieler Steffen Ziesche in den Nationalkader berufen. Der 17j-Jährige absolvierte seine ersten Schritte auf dem Eis im polnischen Sosnowice. 2013 kam er mit seinen Eltern nach Krefeld und spielt seitdem für den KEV. Für die Nationalmannschaft ist er seit 2019 spielberechtigt. Wenn der Mittelstürmer beim Turnier in der Slowakei an seine guten Auftritte bei den vorherigen Turnieren anknüpfen kann, darf er sich Hoffnungen auf die Teilnahme an der U18-Weltmeisterschaft im April machen. „Maciek ist ein Spielmacher, er ist eher ein Vorbereiter als wie ein Torjäger“, charakterisiert sein Trainer Elmar Schmitz den 171cm großen und 66 Kilo schweren Angreifer.

info Turnier in der Slowakai, Füssen und Berlin Stürmer Luca Hauf: U17-Vier-Nationen-Turnier in Füssen vom 6. bis 8.2. Center Maciek Rutkowski U18 Vlado Dzurilla-Cup in der Slowakei vom 4. 2. bis 9.2. Außenstürmer Constantin Vogt: U19-Fünf-Nationen-Turnier in Berlin vom 4. 2. bis 8. 2.