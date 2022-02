Eishockey-Oberliga : Patrick Klein hält Überraschungs-Sieg des KEV fest Patrick Klein hält Überraschungs-Sieg des KEV fest

Patrick Klein sicherte dem KEV den Heimsieg gegen die Indians. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Torwart des U23-Teams war im Heimspiel beim 3:2-Erfolg gegen die Hannover Indians ein starker Rückhalt. Ex-Pinguin Mike Mieszkowski kassiert kurz vor dem Ende eine Matchstrafe.

(JH) Die U23 des KEV 81 gewann am Dienstag überraschend vor 80 Zuschauern im Nachholspiel gegen die Hannover Indians mit 3:2 (1:1,1:0,1:1). Trainer Elmar Schmitz musste durch Verletzung, Krankheit und Sperren gleich auf fünf Stammspieler verzichten. Er war deshalb gezwungen, gegen die Leinestädter seine Sturmreihen umzuformieren. So kam Jan Wrede neu in die Mannschaft und bildete zusammen mit Luca Hauf und Kapitän Marcel Mahkovec den ersten Sturm. Maciek Rutkowski rückte in die zweite Angriffsreihe zu Valentin Pfeifer und Joshua Gärtner.

Unter den Augen von Ex-Pinguine Kapitän Martin Schymainski zeigten die Krefelder eine geschlossene Mannschaftsleistung gegen den mit vier kompletten Sturmreihen angetretenen Tabellensechsten aus Hannover. Die Bestnote verdiente sich Torwart Patrick Klein, der die „Indianer“ mit starken Paraden regelrecht zur Verzweiflung brachte.

Ein Überzahlspiel in der sechsten Minute konnte der KEV nicht nutzen. Danach drückten die Gäste auf den Führungstreffer. Torwart Klein hatte alle Hände voll zu tun, war aber auch bei einer Strafe gegen Daniel Herzog nicht zu überwinden. Als der KEV gerade wieder komplett war, bediente Tom Schmitz Rutkowski. Der U-20 Nationalspieler aus dem Profikader der Pinguine zog auf und davon und setzte den Puck gekonnt zum Führungstreffer in die Maschen. Wenig später war der KEV nochmal mit einem Spieler mehr auf dem Eis, konnte die Führung aber nicht ausbauen. Stattdessen nutzen die Gäste einen Fehler in der Krefelder Abwehr kurz vor Drittelende zum Ausgleich.