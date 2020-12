Eishockey-Oberliga Nord : KEV muss ohne Kiedewicz auskommen

Krefeld Der Eishockey-Oberligist empfängt am Freitag Erfurt. Sonntag bei den Hannover Scorpions zu Gast. Für Trainer Elmar Schmitz fordert von seinen Spielern, in der Abwehr Aussetzer zu verhindern.

(JH) In der Eishockey-Oberliga trifft die U23 des KEV 81 am Wochenende auf Erfurt und die Hannover Scorpions . Die „schwarzen Dragone“ aus der Landeshauptstadt Thüringens liegen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und sind am Freitag um 19.30 Uhr in der Rheinlandhalle zu Gast. Sonntag reist die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz zum Tabellenführer in die Wedemark. Spielbeginn ist dort um 18.30 Uhr.

Nach den beiden Siegen am vergangenen Wochenende gehen die Krefelder mit viel Selbstvertrauen in die Spiele und wollen zumindest drei Punkte aus beiden Partien einfahren. Das dürfte eher im Heimspiel gegen Erfurt möglich sein. „Erfurt hat den Kader gegenüber der vergangenen Saison nicht groß verändert. Ich bin überrascht, dass sie bereits 15 Zähler eingefahren haben“. Mit verantwortlich ist neben Topscorer Kyle Beach, der bereits elf Tore und sieben Vorlagen auf dem Konto hat, das gute Überzahl- und Unterzahlspiel der Thüringer. „Vor allem die Unterzahl ist brutal gut, die müssen wir knacken. Ich glaube aber, dass das Spiel bei fünf gegen fünf entschieden wird“, sagt Trainer Schmitz.

Nicht mitspielen wird Adam Kiedewicz. Der junge Angreifer konnte erst am Mittwoch nach seiner Gehirnerschütterung das Krankenhaus verlassen und hofft, in drei Wochen wieder spielen zu können. Für ihn rückt Allrounder Matthias Onckels in den zweiten Sturm zu Maciek Rutkowski und Patrick Demetz. Ansonsten bleibt die Mannschaft um den zuletzt stark haltenden Torwart Nils Kapteinat unverändert. Vielleicht rückt der aus Köln in dieser Woche verpflichtete Markus Freis als zusätzlicher Verteidiger in den Kader. „Die Defensive ist der Schlüssel, wir dürfen uns in der Abwehr keine Aussetzer erlauben und nicht mehr wie zwei oder drei Gegentore kassieren. Das gibt uns dann immer die Möglichkeit zu gewinnen“, sagt Schmitz. Für eigene Tore soll die Top-Reihe mit Adrian Grygiel, Alexander Blank und Michael Fomin sorgen. Bei Letzterem besteht die Hoffnung, dass er dem KEV bis zum Saisonende erhalten bleibt.