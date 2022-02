Eishockey-Oberliga : KEV-Kapitän Adrian Grygiel feiert Comeback

Krefeld Der Eishockey-Oberligist hofft gegen Black Dragons Erfurt und beim Herner SV Miners auf die Führungsstärke des Routiniers. Dennoch ist die Mannschaft von Trainer Elmar Schmitz in beiden Begegnunen Außenseiter.

(JH) Wenn die U23 des KEV 81 am Wochenende auf Erfurt und Herne trifft, steht das Comeback von Kapitän Adrian Grygiel bevor. Der 38jährige Angreifer fehlte verletzungsbedingt sechs Wochen. Weil der Heilungsprozess besser als erwartet verlief, kann der Routinier drei Wochen früher als geplant wieder mitspielen. „Ich bin jeden Tag nach Moers ins CE-10 gefahren und habe dort in der Reha viel gearbeitet. Die Heilung ging schneller als ursprünglich gedacht und ich bin froh, jetzt wieder mitspielen zu können“, sagt Grygiel mit Vorfreude auf die anstehenden Spiele am Freitag in der Rheinlandhalle gegen Erfurt und am Sonntag in Herne.

Erfurt ist derzeit Tabellenachter und gastiert in dieser Saison zum ersten Mal in Krefeld. Am 2.Spieltag siegte der KEV in Thüringen mit 5:2, musste sich aber am 2. Januar mit 1:5 geschlagen geben. Gegen Herne gab es in dieser Saison für den KEV noch nichts zu holen. In der Rheinlandhalle siegten die Gäste zwei Mal mit 4:1, in Herne hieß es 9:4. Das Spiel der Thüringer ist ganz auf ihren kanadischen Top-Scorer Kyle Beach zugeschnitten. „Ich hoffe auf ein enges Spiel. Dafür müssen wir aber die Reihe um Beach in den Griff bekommen und unsere persönlichen Fehler minimieren“, sagt Trainer Schmitz.