Eishockey : DNL-Team ist in Landshut nur krasser Außenseiter

(JH) In der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga reist die U20 des KEV 81 zu zwei Nachholspielen nach Landshut und gehen im Stadion am Gutenbergweg als krasser Außenseiter aufs Eis. Landshut ist nach einem schwachen Saisonstart gut in Form gekommen und hat am Wochenende gegen Titelfavorit Mannheim zwei Siege eingefahren. Der KEV musste sich zweimal in Kaufbeuren geschlagen geben und hat für dieses Spielwochenende nur einen sehr kleinen Kader zur Verfügung. U18-Nationaltorwart Matthias Bittner steht nach seiner Corona-Infektion noch nicht zur Verfügung. Angreifer Michal Cychowski fehlt wegen einer Mandelentzündung. Der Einsatz von Kapitän Brian Westerkamp und Stürmer Stefan Laschitzky entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining. Trainer Robin Beckers stehen bestenfalls sieben Stürmer zur Verfügung, so dass mit Henry Karg und Daniel Becker wieder zwei Abwehrspieler im Sturm aushelfen müssen. Für das Tor baut der Trainer auf Daniel Biggins und Mathis Kaiser. „Wir stehen vor sehr schweren Aufgaben. Zuletzt haben wir zu viele schlechte Entscheidungen auf dem Eis getroffen, das müssen wir jetzt besser machen“, sagt Beckers.