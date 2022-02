Eishockey-Oberliga : Auch Onckels fällt bei der U23 aus

Matthias Onckels (vorne) leidet unter einer Gehirnerschütterung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelds Trainer Elmar Schmitz hat vor den beiden Wochenend-Spielen gegen die Hannover Scorpions und die Tilburg Trappers große Personalnot. Die Gegner gehören zu den Topteams der Liga.

Nach dem Überraschungssieg gegen die Hannover Indians am Dienstag (3:2) warten am Wochenende in der Eishockey-Oberliga erneut zwei sehr starke Gegner auf die U23 des KEV 81. Freitag um 20 Uhr sind die Krefelder bei den Hannover Scorpions zu Gast und Sonntag kommt Tilburg um 17.15 Uhr (Live bei Sprade.TV) in die Rheinlandhalle.

Die Freude über den Sieg gegen die Indians war nach dem Spiel in der Kabine schnell verflogen: „Die gute Arbeit in der eigenen Zone und Patrick Klein in Topform waren der Schlüssel zum Sieg. Meine Jungs haben sich aber im Nachhinein mehr über die unnötige Niederlage gegen Hamm geärgert, als sich über den Sieg gefreut“, sagte Trainer Schmitz. Hinzu kamen noch zwei Hiobsbotschaften. Neben Luca Hauf (die RP berichtete), hat sich mit Matthias Onckels ein weiterer Spieler eine Gehirnerschütterung zugezogen. Den 22-jährigen hat es noch deutlich schwerer erwischt, als Hauf. Er wird mehrere Wochen ausfallen.

Im Hinblick auf die Spiele am Wochenende muss der Trainer erneut seine Mannschaft umstellen. Neben Onckels und Hauf fallen weiterhin Adrian Grygiel und Michael Schaaf aus. Patrick Klein, Tom Schmitz und Jan Wrede werden berufsbedingt nicht mit nach Hannover fahren können.

Die gesperrten Tim Dreschmann und Tobias Esch haben ihre Sperre abgesessen und kehren ins Team zurück. Angreifer Florian Maierhofer fühlt sich nach seiner Magen- und Darminfektion noch schlapp, will aber mit zu den Scorpions fahren. Freitag steht Jonas Gähr im Tor, am Sonntag gegen Tilburg plant der Trainer mit Klein. Die Scorpions sind der selbsternannte Aufstiegsfavorit der Oberliga und besitzen bereits jetzt, wenn alle Spieler an Bord sind, einen DEL2-tauglichen Kader, der jüngst noch durch den Deutschkanadier Bradley Ross, der aus Selb in die Wedemark wechselte, verstärkt wurde.