Eishockey-Oberliga Nord : KEV 81 will den Sieg gegen den Herner EV veredeln

Jimmy Martinovic wechselte von den Junghaien zum KEV 81. Foto: kev 81

Krefeld Beim Eishockey-Oberligisten könnte Neuzugang Jimmy Martinovic von den Kölner Junghaien am Wochenende in den Spielen in Hamburg und zu Hause gegen die Hannover Scorpions schon sein Debüt geben.

(JH) Bereits 49 Stunden nach dem überraschenden Sieg gegen den Herner EV geht es für die U23 des KEV 81 in der Eishockey-Oberliga weiter. Die Mannschaft von Cheftrainer Elmar Schmitz gastiert am Freitag um 20 Uhr bei den Hamburg Crocodiles. Sonntag sind die Hannover Scorpions um 17.15 Uhr in der Rheinlandhalle zu Gast.

Viel Zeit bleibt dem KEV also nicht, um sich über den Sieg und dem Sprung auf den neunten Tabellenplatz zu freuen. Am Donnerstag vor dem Training und den üblichen Corona-Tests blickte Schmitz noch kurz auf das Spiel zurück: „Im ersten Drittel hatten wir zu viel Respekt, ab dem zweiten Abschnitt haben wir das Heft aber in die Hand genommen und uns mit einer Top-Mannschaftsleistung den Sieg verdient“.