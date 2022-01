Eishockey-Oberliga : Rutkowski hilft beim KEV 81 aus Rutkowski hilft beim KEV 81 aus

Maciek Rutkowski (re.), der seit der U20-WM nicht mehr im Einsatz war, verstärkte gegen Hamm das U23-Team. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Rheinlandhalle unterlag das Team den Eisbären aus Hamm mit 2:4. Die Schwarz-Gelben belohnten sich nicht für eine ordentliche Leistung, weil sie nur eines von sieben Überzahlspielen nutzten .

Nichts wurde es mit dem zweiten Sieg gegen die Eisbären Hamm innerhalb von 45 Stunden. Nach dem 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen am Freitag bei den Eisbären musste sich die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz am Sonntag in der Rheinlandhalle vor 150 Zuschauern mit 2:4 (2:0, 0:0, 0:4) geschlagen geben. Die Schwarz-Gelben belohnten sich nicht für eine ordentliche Leistung, weil sie nur eines von sieben Überzahlspielen nutzten und im Torabschluss die notwendige Kaltschnäuzigkeit vermissen ließen.

Der KEV konnte auch auf Maciek Rutkowski aus dem Profikader der Pinguine zurückgreifen. Der 19-jährige Stürmer hatte bei Trainer Schmitz angefragt, ob er in der Olympiapause im Oberligateam Spielpraxis sammeln kann, weil er nach der Rückkehr von der -20 Weltmeisterschaft wegen einer Corona-Infektion nicht mehr spielen konnte. Der Trainer beorderte ihn gleich in die erste Sturmreihe zu Luca Hauf und Marcel Mahkovec. Tim Dreschmann rückte in die Abwehr, dafür spielte Matthias Onckels im Sturm.

Der KEV nahm im ersten Drittel gleich das Heft in die Hand und nutzte die erste Überzahl zum Führungstreffer. Auf der Strafbank saß zu diesen Zeitpunkt Nolan Renke, der in der vergangenen Saison noch für den KEV in der U20 auflief. In der 30. Minute lieferte er sich mit KEV-Verteidiger Tobias Esch einen Faustkampf. Esch musste vorzeitig unter die Dusche, Renke kam mit einer Fünfminutenstrafe davon. Das Tor zum 2:0 war das Eintrittsgeld wert. Marcel Mahkovec ließ den guten Gästetorwart geschickt aussteigen. In der Schlussphase des ersten Abschnitts konnte der KEV drei Überzahlspiele nicht nutzen.

Im zweiten Drittel rückten beide Torhüter in den Mittelpunkt und verhinderten mit starken Paraden weitere Tore. Im Schlussdrittel war Hamm besser und nutzte seine Torgelegenheiten. „Wir haben gut angefangen, danach aber Hamm ins Spiel kommen lassen. Am Schluss haben sie sich viele Chancen erarbeitet und verdient gewonnen“, sagte der verletzte Kapitän Adrian Grygiel.

Tore: 1:0 (4.) Pfeifer (5-4), 2:0 (7.) Mahkovec, 2:1 (41.) Schutz (5:4), 2:2 (53.) Brothers, 2:3 (53.) Roach, 2:4 (60.) Maaßen (5-6). Strafminuten: KEV 19 plus SD Esch und Dreschmann, Hamm.