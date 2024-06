Jugend-Eishockey KEV-Nachwuchs trainiert für den Saisonstart

Die U20 und die U17 starten bereits am 7. September in der jeweiligen höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse in die neue Saison. Bevor es für beide Teams am 1. August aufs Eis geht, heißt es jetzt, die körperlichen Grundlagen zu schaffen. „Die Jungs ziehen alle sehr gut mit. Ich bin da teilweise überrascht. Gerade für die Spieler, die jetzt aus der U15 hoch gekommen sind, ist es ein Gewöhnungsprozess“, sagt U17 Trainer Sebastian Staudt. Dem 36-Jährigen Übungsleiter, der im Besitz der höchsten Trainerlizenz in Deutschland ist, stehen arbeitsreiche Wochen ins Haus. Vom 30. Juli bis zum 3. August ist er als Trainer beim DEL 2-Perspektiv-Camp in Selb, wo auch einige seiner Schützlinge mit dabei sind, im Einsatz. Gleich nach der Rückkehr aus der Porzellanstadt steigt er in den Mannschaftsbus des KEV, der die U17 zu einem Trainingslager nach Chomutov in Tschechien bringt. Thomas Mirwa unterstützt ihn dort als Co-Trainer. „Ich freue mich, dass wir mit dem kompletten Kader, bestehend aus 22 Spielern und drei Torhütern, reisen können“, sagt Staudt. Das ist alleine deshalb schon keine Selbstverständlichkeit, weil die Kosten zum überwiegenden Teil von den Eltern der Spieler getragen werden müssen. Neben acht Spielern, die bereits in der vergangenen Saison im Kader standen und den Spielern, die jetzt aus der U15 aufgerückt sind, fahren sieben Neuzugänge, die aus allen Teilen der Republik nach Krefeld gewechselt sind, mit. Anthony Teichert kam sogar aus Malmö in Schweden nach Krefeld.