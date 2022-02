In Hannover und gegen Tilburg : KEV 81 geht gegen zwei Favoriten leer aus

Marcel Mahkovec (am Puck) kam vor den Augen des NHL-Scouts nicht zum Zug. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Eishockey-Oberliga gab es für die U23 des KEV 81 am Wochenende nichts zu holen. Am Freitag unterlag die Auswahl von Trainer Elmar Schmitz beim Tabellenzweiten und selbsternannten Aufstiegsfavoriten Hannover Scorpions mit 1:13 (0:4, 0:4, 1:5). Sonntag gegen den Tabellendritten Tilburg musste sich der KEV mit 0:5 (0:1, 0:1, 0:3) geschlagen geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans-Josef Jüngermann

Gegen die Scorpions, die mit drei Förderlizenzspieler der Grizzlys Wolfsburg und vier kompletten Sturmreihen antraten, war der KEV, der wegen der vielen Ausfälle nur mit 14 Feldspielern angereist war, chancenlos. Nur in den ersten zehn Minuten des Mittelabschnitts konnten die Krefelder das Spiel offen gestalten. Den Ehrentreffer zum 1:10 besorgte Maciek Rutkowski. Für den U20-Nationalspieler war es vorerst der letzte Einsatz in der Oberliga. Wegen der Corona-Testbestimmungen der DEL durfte er am Sonntag gegen Tilburg nicht mehr mitspielen, weil er bereits am Dienstag bei den Pinguinen ins Training einsteigen soll.