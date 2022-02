Eishockey-Oberliga : KEV feiert im vierten Anlauf gegen Herford den ersten Sieg

Krefeld Der Krefelder EV lässt sich nicht unterkriegen. In der Eishockey-Oberliga feierte die Mannschaft von Trainer Elmar Schmitz gegen den Herforder EV einen durchaus etwas überraschenden Sieg.

(JH) Nach drei deutlichen Niederlagen gegen Herford in der Eishockey-Oberliga hat der KEV 81 die Ostwestfalen mit 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) besiegt. KEV-Trainer Elmar Schmitz hatte sein Team nur auf einer Position verändert. Für den verletzten Lars Ehrich rückte Julius Bauermeister in die Abwehr. Herausragend war die Sturmreihe mit Ty Kolle, Manuel Nix und Edwin Schitz, die vier der sieben Treffer erzielte. Auch die beiden Pinguine-Profis Luca Hauf und Maciek Rutkowski setzten wichtige Akzente, so zum Beispiel beim 5:3 in Unterzahl. Nach dem Ausgleich zum Beginn des Mitteldrittels schnupperten die Gäste kurzzeitig an einem Punktgewinn. „Im ersten Drittel waren wir richtig gut. Für die Moral war es wichtig, dass wir die doppelte Unterzahl kurz vor Schluss gut verteidigt haben“, sagte Trainer Schmitz.