Eishockey-Oberliga Nord : KEV 81 feiert gegen Herne verdienten 6:4-Heimsieg

Michael Fomin (Nr. 44) erzielte gegen Herne drei der sechs KEV-Treffer. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder drehten am Mittwochabend in der Rheinlandhalle im Westderby gegen Herne nach einem 0:1-Rückstand das Spiel und gewannen zum dritten Mal in dieser Saison auf eigenem Eis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(JH) In einem vorgezogenen Punktspiel der Eishockeyoberliga gewann die U23 des KEV 81 am Mittwochabend in der Rheinlandhalle gegen den Herner EV mit 6:4 (0:1,2:0,4:3).

Die Mannschaft von Cheftrainer Elmar Schmitz zeigte sich gegen den hohen Favoriten von ihrer besten Seite und fuhr durch eine geschlossene Mannschaftsleistung hochverdient ihren dritten Heimsieg ein.

Im ersten Drittel dominierten auf beiden Seiten die Abwehrreihen. Folglich fiel auch nur ein Tor und das war den Gästen aus Herne vorbehalten. In der siebten Minute schoss Asselin KEV-Torhüter Nils Kapteinat den Puck von hinten gegen den Schlittschuh, von wo aus das Spielgerät den Weg ins Tor fand. Je ein Überzahlspiel konnten beide Mannschaften nicht nutzen, deshalb ging es mit der knappen Gästeführung in die erste Pause. Im zweiten Abschnitt kam der KEV immer besser ins Spiel und setzte Herne unter Druck. Alexander Blank traf aus Nahdistanz zum Ausgleich. Acht Minuten später schickte er Michael Fomin mit einem tollen Pass auf die Reise. Dieser ließ Jonas Neffin im Herner Tor mit einem strammen Schuss keine Abwehrchance. Im Schlussdrittel zog der KEV binnen zwei Minuten auf 4:1 davon. Herne verkürzte nochmal, der KEV hatte aber immer eine Antwort.

Tore: 0:1 (7.) Asselin, 1:1 (28.) Blank, 2:1 (36.) Fomin, 3:1 (43.) Demetz, 4:1 (44.) Freis, 4:2 (47.) Liesegang, 4:3 (54.) Müller, 5:3 (57.) Fomin, 5:4 (59.) Marsall, 6:4 (59.) Fomin.