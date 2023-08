Eishockey U20 des KEV in der Findungsrunde

Für die U20 des KEV 81 beginnt am kommenden Wochenende in der Division 1 der Deutschen Nachwuchsliga die Saison. In der sogenannten Findungsrunde, in der der KEV unter den sieben Teams Platz vier anpeilt, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren, trifft die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz in der Rheinlandhalle am Samstag, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 10.30 Uhr jeweils auf den EV Landshut.