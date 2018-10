Karate: Landestitel  für Evelina Gossen

Krefeld Der Nachwuchs aus Krefeld sammelte fleißig Medaillen. Die Kumite-Mannschaft gewann den Vizetitel.

(RP) Bei der Landesmeisterschaft für Kinder, Jugend und Junioren des Karate NW erreichten die Athleten des Karate Dojo Nakayama zahlreiche Platzierungen. Den größten Erfolg verbuchte Evelina Gossen mit dem Meistertitel im Kumite der 8-11-Jährigen. In der Disziplin Kata reichte es zudem für Platz drei. Die Zehnjährige, die bereits mit fünf Jahren mit Karate begann, hatte schon im Vorjahr Platz drei im Kumite belegt. Doch in diesem Jahr galoppierte sie förmlich durch die Vorrunden und die Finalkämpfe und erreichte so souverän den Titel. Den Vize-Landesmeistertitel bei den Jungen in der gleichen Altersklasse erreichte in einem sehr spannenden Finale Maxim Klein. Auch er begann schon mit zarten fünf Jahren in der Bonsaigruppe des Vereins seine Karatelaufbahn. Der schon routinierte und auch auf Bundesebene erfolgreiche Rene Schneider erreichte im Kumite der 12-14-Jährigen den zweiten Platz und Platz drei in der Disziplin Kata. Erfolgreich waren sich die 16-jährigen Schüler Tom Ramos und Dawid Zajdel, die im Mannschaftswettbewerb als Kumite-Team mit Untertützung von Jean-Pierre Joffroy aus Gladbeck ebenfalls einen Vizetitel nach Krefeld holten.