Karate Kevin Michejlis ist neuer Deutscher Meister

Zum ersten Mal bei den Deutschen Meisterschaften dabei waren auch Lena Verspai und Tim Henseler. Das couragierte Auftreten des Duos in der Altersklasse U18 stimmte das Trainerteam für die kommenden Auftritte optimistisch. Daneben zeigte auch Marie Spindler (Poolfinale) in der Altersklasse U16 eine gute Leistung. Alleine die Teilnahme an einem solchen Event ist für die jungen Sportlerinnen und Sportler ein Highlight und es werden Erfahrungen und Erinnerungen gesammelt, die unersetzlich sind. Zudem ist Wettkampferfahrung auf dem Niveau in so jungem Alter sonst kaum herzustellen.