Krefeld Pinguine : Hospelt soll für Kadertiefe sorgen

Kai Hospelt, hier beim ersten Testspiel gegen die Frankfurter Löwen, soll in Krefeld eine wichtige Rolle übernehmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zur neuen Saison steht Kai Hospelt, der Ur-Kölner, im Kader der Krefeld Pinguine. Der Center wurde von Trainer Brandon Reid im ersten Test gelobt und nimmt eine wichtige Rolle in dessen Planungen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Nach dem ersten Testspiel der neuen Saison gegen die Löwen Frankfurt bekam die Reihe um Neuzugang Kai Hospelt ein Sonderlob von Sportleiter Matthias Roos. „Die Reihe um Kai Hospelt hat richtig Gas gegeben“, sagte er nach der Partie. Bleibt das so, dann macht es den Fans sicher Mut für eine bessere Zukunft mit Playoffteilnahme. Denn gerade die Offensive aus den hinteren Reihen fehlte in den vergangenen Jahren. Zwar war die Paradereihe um Daniel Pietta, egal ob mit Marcel Müller, oder in der vergangenen Saison Jacob Berlund als Torjäger stets äußerst torgefährlich, doch aus dem zweiten und dritten Block fehlte in den entscheidenden Momenten oft die Durchschlagskraft.

Das soll nun anders werden. Ein wichtiges Rädchen im Getriebe dieser Pläne ist der gebürtige Kölner. In seiner besten Saison schoss der immerhin 25 Saisontore in der DEL und bringt überdies reichlich Erfahrung mit. Mit Krefeld verbindet ihn außerdem eine reichhaltige Historie. „In der Jugend haben wir natürlich ständig gegen Krefeld gespielt. Beide Teams waren die bestimmenden Westvereine und gerade mit Daniel Pietta und Martin Schymainski, die in einem ähnlichen Alter sind, verbindet mich viel“, sagt der 34-Jährige. Doch damit nicht genug: In seiner ersten DEL-Saison, mit 17 Jahren, stand er 2003 im Finale gegen die Pinguine, das er bekanntlich in fünf Spielen verlor. „Damals habe ich nicht realisiert, was für eine einmalige Chance das war. Ich dachte, dann halt im nächsten Jahr“, erinnert er sich.

Info Das ist Kai Hospelt Der gebürtige Kölner Kai Hospelt, der in Krefeld aktuell eine Reihe mit Laurin Braun und Jacob Lagacé führt, ist seit dem 23. August 34 Jahre alt. Mit 1,87 m Größe und 85 kg Gewicht ist er physisch robust und bringt die Erfahrung aus 881 DEL-Spielen mit. 179 Tore und 416 Punkte verbuchte er dabei. Er spielte in der DEL für Köln, Wolfsburg und Mannheim und feierte mit den Adlern den Meistertitel 2015. Mit Wolfsburg und Köln wurde er überdies Vizemeister. International lief er 115 Mal für Deutschland auf und wurde 2003 in der 7. Runde des Drafts (Pos. 216) von den San Jose Sharks ausgewählt. Hospelt bleibt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im eigenen Haus in Köln wohnen und pendelt, gemeinsam mit dem ebenfalls in der Domstadt wohnenden Torsten Ankert, nach Krefeld.

Tatsächlich dauerte es zwölf Jahre, ehe er mit Mannheim den Cup in den Himmel recken durfte. Kurz davor stand er auch im Jahr 2011. Mit Wolfsburg erreichte er das Finale, unterlag dort aber. Im Semifinale war er es, der den entscheidenden Treffer zum Weiterkommen in der Verlängerung erzielte. Der Gegner seinerzeit: Die Pinguine. Gern würde er solche Erlebnisse wiederholen. Nur eben jetzt auf der anderen Seite. Zumindest die Playoffs sollen es aber in jedem Fall sein.

Hospelt ist einer, der dazu einen entscheidenden Beitrag leisten soll. „Kai bringt viel Erfahrung mit. Er weiß, wie man gewinnt. Überhaupt haben fast alle Neuzugänge in ihrem Leben mindestens einen Titel gewonnen. In schwierigen Phasen werden wir im kommenden Jahr mehr Führungsqualität haben“, ist Trainer Brandon Reid überzeugt und sieht in Hospelt eine Art Joker. „Wir planen ihn derzeit als Center mit Jacob Lagacé und Laurin Braun ein. Aber wir wissen auch: Im Falle von Verletzungen können wir ihn auch bedenkenlos in die anderen Scoring-Reihen ziehen“, befindet der Coach, der eine Nummerierung der Reihen bewusst vermeidet.

„Ich sehe unser Team so, dass wir eine Top-Neun haben, in der jede Reihe jederzeit Spiele entscheiden kann. Gute Teams haben kaum einen Abfall in den Reihen. Ich glaube, das kann bei uns im kommenden Spieljahr so sein“, befindet Reid. Das bedeutet auch: Auf Hospelt soll viel Eiszeit zukommen, zugleich der Pietta-Block entlastet werden. Das könnte in wichtigen Phasen, wie um Weihnachten, wenn in kurzer Zeit viele Spiele sind und es im Vorjahr sehr schlecht lief, für die nötige Frische und damit Punkte sorgen.