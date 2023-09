Reibekuchen-Regatta auf dem Elfrather See Ruderer Justus de Gruyter erfüllt die Hoffnungen

Am Start waren gingen 30 Juniorinnen und 58 Junioren, darunter sechs Krefelder. Die Hoffnungen von CRC-Trainer Markus Wöstemeyer ruhten auf Justus de Gruyter, Nils Busch und Eva Schüller. Bereits im Vorlauf konnte De Gruyter sich durch Platz eins für das A-Finale qualifizieren und Busch mit dem zweiten Vorlaufplatz für das B-Finale. Schüller erwischte in einem schweren Vorlauf einen schlechten Start ins Rennen und musste die Konkurrentinnen ziehen lassen. Am Ende Blieb nur das Finale E. De Gruyter jedoch hatte sich noch ausreichend Körner für das Finale aufgehoben und gewann souverän mit einer Bootslänge Vorsprung. Zufrieden mit dem Rennen sagte De Gruyter: „Ich bin sehr aggressiv losgefahren. Und das hat gut funktioniert. Nach 300 Metern hat es schon richtig gebrannt. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich nach ganz vorne fahren kann und hab einfach alles gegeben.“