Rudern : Juniorinnen-Quartett des CRC gewinnt Silber

Krefeld Bei der Deutschen Sprintmeisterschaft in Kettwig stehen die Ruderer des Crefelder RC fünf Mal auf dem Treppchen.

(RP) Kurz vor dem Saisonende sind die Ruderer des Crefelder RC in prächtiger Verfassung. Bei der Deutschen Sprintmeisterschaft in Kettwig bestiegen sie gleich fünf Mal das Treppchen. Der Juniorinnen-Doppelvierer mit Pia Renner, Hannah Lehnen, Nurit Brinitzer und Louisa Heinermann gewann Silber. Jeweils Bronze errangen der Frauen-Achter, der Junioren-Mixed-Doppelvierer, der Männer Vierer mit Steuermann und der Männer-Doppelzweier. Vier Mal fehlten nur ein paar Hundertstel Sekunden zur Medaille.

Am ersten Finaltag machte es der Mixed-Vierer der Junioren gleich so richtig spannend, denn ein Steuerfehler hätte die Medaillenchance fast noch zunichte gemacht. „Ich dachte, wir wären Letzter geworden. Auf den letzten Metern konnte ich nicht mehr ziehen. Meine Blätter haben eine Boje nach der anderen erwischt“, berichtete Bug-Frau Louisa Heinermann.

In dem engen Bahnensystem von Kettwig tat sich für den Frauen-Achter das gleiche Problem auf. Nach einem starken Start kamen deren Ruderblätter direkt in die Bojenkette, was sich auf der kurzen Strecke bis zum Ziel nicht mehr korrigieren ließ. So musste der CRC die Boote aus Neuss und Kettwig ziehen lassen. Schlagfrau Marisa Staelberg zeigte sich enttäuscht: „Da war heute mehr drin. Die Steuerprobleme direkt zu Anfang haben unseren eigentlich guten Start zunichte gemacht. Und dann war im Kampf mit den Bojen nichts mehr zu machen auf die vorderen Plätze.“