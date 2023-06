Fußball A-Junioren des SC St. Tönis stehen vor dem Coup

Die A-Junioren des SC St. Tönis liegen in der Qualifikation zur Fußball-Niederrheinliga weiter überraschend gut im Rennen. Gegen den hohen Favoriten 1. FC Mönchengladbach gab es ein 0:0, wobei dies alles andere, als das man auf den ersten Blick meinen könnte, langweilig war. Die in der Defensive gut stehenden Platzherren ließen im ersten Abschnitt kaum eine FC-Möglichkeit zu und erarbeiteten sich nach Kontern selbst drei beste Chancen. In den ersten halben Stunde der zweiten Hälfte waren die Gäste dann am Drücker, in der Endphase wieder der SC. Deshalb geht das Endresultat, wodurch beide bei vier Punkten auf der Habenseite weiter gute Aufstiegschancen haben, in Ordnung. Das Team von Trainer Jonas Schüler, das um sechs Treffer besser im Rennen liegt als der 1. FC, gastiert zum Abschluss am Sonntag beim abgeschlagenen Schlusslicht STV Hünxe. Die Mönchengladbacher erwarten die Blau-Weiß Mintard, die bei drei Punkten bei günstigem Verlauf selbst noch hochgehen können. Fazit: Wenn der SC-Nachwuchs die Nerven behält, wäre das vorher für Unmöglich gehaltene perfekt.