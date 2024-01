Juniorenfussball Fluch und Segen der Nachwuchsleistungszentren

So ist es nicht verwunderlich, dass von den 121 Spielern, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten vom SC Bayer Uerdingen in die NLZ des VfL Bochum, Schalke 04, BVB Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Rot-Weiss Essen, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und MSV Duisburg wechselten, gerade einmal vier zu U-Nationalspielern wurden. Sieben kamen immerhin in der Regionalliga an. In die höchsten lassen schaffte es nur der Krefelder Marcel Benger, der mit Holstein Kiel in der 2. Bundesliga und aktuell beim SC Verl in der 3. Liga spielt.