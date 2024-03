Fußball C-Junioren des SC Bayer 05 Uerdingen können Geschichte schreiben

Gemeinsam mit dem verantwortlichen Trainer Bronly Landu wurde in Uerdingen ein Top-Team aufgebaut, das auch in der Tiefe des Kaders sehr ausgeglichen besetzt ist. Ein Zeugnis der bekannten Qualitätsausbildung beim SC Bayer in Verbindung mit dem Förderleistungszentrum FLZ05. Kein Wunder, dass die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten in der Nähe bereits jetzt ihr Interesse an einigen der Nachwuchshoffnungen bekundet haben. Bayers Sportlicher Leiter Fußball, Michael Nagorny, sieht das durchweg positiv: „Die individuelle Entwicklung unserer Spieler steht für uns an erster Stelle. Wir freuen uns über jeden, der seinen fußballerischen Weg macht und sein Potential ausschöpft.“