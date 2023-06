Qualifikation zur Niederrheinliga Kantersiege für den SC St. Tönis und SC Bayer 05 Uerdingen

Im ersten Spiel konnte Luke Lauren Winter, Torhüter des Sportclubs aus St. Tönis, gleich eine weiße Weste behalten. Seine Mannschaft gewann ihr Auswärtsspiel bei der DJK BW Mintard mit 8:0. Von Anfang an ließen die Gäste nichts anbrennen, nachdem sich die beiden Mannschaften in der ruhigen Anfangsphase gegenseitig abgetastet hatten und ins Spiel finden mussten. St. Tönis ging mit einer 2:0-Führung in diese Pause und schaltete trotzdem nicht in den Verwaltungsmodus um, sondern baute das Ergebnis mit laufender Spielzeit immer weiter aus. „Das war ein wirklich guter Start“, zeigt sich Trainer Jonas Schüler auch mit der Höhe des Ergebnisses zufrieden. Verbesserungsmöglichkeiten sieht ein Trainer jedoch immer; für seinen Geschmack hätte das Ergebnis immer noch höher ausfallen können. Trainiert werden soll dementsprechend also noch der Torabschluss und die damit verbundene Effizienz vor dem Tor. Besonders auffällig agierte Lucas Noczenski. Innerhalb von fünf Minuten schnürte er seinen Doppelpack und brachte die Gäste mit seinen Treffern in der 56. und 61. Minute endgültig auf die Siegerstraße. Am Donnerstag um 19 Uhr gastiert der 1.FC Mönchengladbach in St. Tönis.