Lokalsport: Junioren überraschen mit Coco

Krefeld Voltigierzentrum Meerbusch kommt bei Jugend und S** in Belgien jeweils auf das Treppchen.

Damit war besonders beim Junior-Team nicht zu rechnen gewesen. Mit einem Durchschnittsalter von knapp über 13 Jahren ist es eine sehr junge Mannschaft, zudem läuft ihr Fuchswallach Quo Vadis, genannt Coco, seine erste Saison. Bei der ersten Sichtung im April hatte ihn die Turnieratmosphäre noch so beeindruckt, dass das Team auf den Kürumlauf verzichtete. In Belgien allerdings hatte er sich am Ende schon so daran gewöhnt, dass er die höchste in der Leistungsklasse an diesem Wochenende vergebene Pferdenote bekam, womit auch die hervorragende Arbeit von Longenführerin Sophie Haselhoff belohnt wurde. Aber auch Theresa Groner, Paula Hagedorn, Maike Lamberts, Nele Meller, Olivia Riemer und Noemi Thämmig turnten ihre Kür zum Thema "Weltraum" so sauber und souverän, dass sie sich nach dem vierten Rang in der Pflicht noch auf den dritten Platz vorschoben.