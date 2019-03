Reiten: Junge Pferde begeistern bei Kühnen

Krefeld Dressurreiterin Manuela Heim erhält des Goldene Reitabzeichnen.

(off) Die Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth wurde am Sonntag mit Freude im Viereck erwartet, startete aber nicht. Das Turnier bei der TSG Junge Pferde für Spring- und Dressurpferde auf der Anlage bei Kühnen fand trotzdem guten Anklang bei tollem Wetter. Die Prüfungen spielten sich alle in der großen Reithalle ab. „Das hätte heute bei den frühlingshaften Temperaturen durchaus draußen stattfinden können“, sagte gut gelaunt Hausherr Friedhelm Kühnen, der Isabell Werth jedoch als Coach begrüßen konnte. 72 Prozent der Springreiter gingen an den Start. Die Zuschauer waren vom Können der jungen vier- bis achtjährigen Springpferde hellauf begeistert.