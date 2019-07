Tennis : Volland siegt bei Krefeld Open

Krefeld Helga Nauck steht im Endspiel gegen die fünffache Turniersiegerin Karin Linssen.

(alg) Jürgen Volland vom HTC BW Krefeld trug sich bei der 29. Auflage der Krefeld Open in die Siegerliste ein. In der Altersklasse der Herren 75 überzeugte er und gewann das Endspiel gegen Harald Koglin (TV Espelkamp-Mittwald) mit 6:3, 6:4. Auf dem Weg zum Finale zeigte sich Volland in den Tagen zuvor äußerst konzentriert und war im Viertelfinale gegen Elmar Borchardt (NBV Velbert) sowie im Semifinale gegen den auf Position eins gesetzten Mainzer Eckard Kärcher jeweils in zwei Sätzen erfolgreich. „Es ist natürlich auch für uns etwas schönes, wenn Krefelder Teilnehmer gewinnen“, sagte Turnierdirektor Horst Giesen. Fast hätte es noch einen weiteren Erfolg für Krefelder Teilnehmer gegeben. Richard Pardon, ebenfalls BW Krefeld, hatte sich bei den Herren 70 bravourös bis ins Endspiel vorgekämpft. Bemerkenswert sein Erfolg im Halbfinale gegen den topgesetzten Essener Wilfried Sawitza (TG Gahmen). Nahezu jeder Ballwechsel war hart umkämpft, ehe Pardon mit 7:6, 4:6 und 11:9 gewann. Die Zuschauer an der Kempener Allee waren begeistert.