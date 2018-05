Lokalsport: Jubiläum beim ältesten Krefelder Karateverein

Krefeld Ein wichtiges Datum wurde am Wochenende 28./29. April beim ältesten Krefelder Karateverein, dem Dojo Nakayama gefeiert: Wurde doch mit einem Lehrgang der beiden renommierten Japanischen Trainer Sensei Akita und Sensei Tokuno, welche beide einen großen Ruf in der Welt das Shotokan-Karate genießen, das 30-Jährige Bestehen des Vereines begangen. Gründer des Dojo Nakayama ist der immer noch aktive Cheftrainer Erwin Querl, der bei dieser Feier geehrt wurde.

Sensei Akita und Sensei Tokuno sind Absolventen der berühmten Takushoku-Universität in Tokio. Es ist etwas ganz Besonderes für europäische Karateka, die Möglichkeit zu bekommen, Einblick in den Spot zu bekommen, wie er in Japan original gelehrt und trainiert wird. Diesem Ruf folgten 50 Shotokan-Karateka aus ganz Deutschland und sogar aus Japan. Allegenossen den zweitägigen Lehrgang und den Festabend im Stadtwaldhaus.