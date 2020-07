Starke Leistungen : Ruderer Rommelmann für ein Stipendium nominiert

Krefeld Starke Leistungen in allen Bereichen: Der Athlet des Crefelder Ruder-Club hat neben seinen sportlichen Erfolgen auch das zweite Staatsexamen im Bereich der Humanmedizin bestanden.

(F.L.) Die deutsche Sporthilfe zeichnet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank einmal im Jahr Sportler aus, denen die Kombination aus Spitzensport und Studium in besonderer Art und Weise gelungen ist. Kriterien bei der Wahl zum Sport-Stipendiat des Jahres sind die sportliche Leistung sowie Erfolge und Fortschritte im Studium, die in der Zeit von Mai 2019 bis April 2020 erzielt wurden.