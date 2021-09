Fußball-Kreisliga : Jonas Kremer trifft für Uerdingen – damals wie heute

Krefeld 2011 profitiert der KFC von seinen Toren, zehn Jahre später der VfB. Er gehört jetzt zur Spitzengruppe der Kreisliga A. Im Auswärtsspiel beim VfL Willich II wäre alles andere als ein weiterer Dreier eine Enttäuschung.

Nach 17 Jahren der Tristesse stieg der KFC Uerdingen in der Spielzeit 2010/11 unter Trainer Peter Wongrowitz endlich wieder auf – und zwar in die NRW-Liga, die später abgeschafft wurde. Sie war damals eine Zwischenstation zwischen Regionalliga und Oberliga. Genauer gesagt war es am 20. Mai vor 3.123 Zuschauern in der Grotenburg gegen den SV Straelen, wo es einen 2:0-Sieg gab. Zu den wichtigsten Protagonisten gehörte da der zu dem Zeitpunkt erst 22-jährige Jonas Kremer. Er hatte bis dahin zwar nur wenig Einsätze, gehörte aber zum Kader des KFC, weil er vorher in einem Club, nämlich dem 1. FC Kleve, für Furore gesorgt hatte. In der 85. Minute eingewechselt hatte er dann seinen ganz großen Auftritt, der ihm lange den Kultstatus Fußballgott bei den Uerdinger Fans eingebracht hat und ihn deswegen bis heute noch viele huldigen. Für Saber Ferati gekommen, schoss er in der letzten Minute der regulären Spielzeit das 1:0. In der Nachspielzeit legte dann noch Ahmet Isikla, ebenfalls eingewechselt, nach.