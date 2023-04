Basketball Johanna Huppertz greift nach dem Titel

Die 1,83 Meter große Flügelspielerin hatte während der Saison 2021/2022 ihrem Heimatverein SC Bayer 05 Uerdingen verlassen, um sich voll und ganz auf ihre Einsätze bei der TG Neuss in der U18-Bundesliga (WNBL) und in der 2. Liga der Frauen zu konzentrieren. Obwohl mit den (Damen-) Tigers nach einer unfassbar unglücklichen Saison sportlich in die Regionalliga abgestiegen ist, hat sie den Verbleib im Erstliga-Unterhaus noch nicht ganz abgehakt. „Der Verein will eine Wildcard beantragen, um in der 2. Bundesliga zu bleiben.“ Wesentlich besser lief es für sie mit den Junior Tigers in der Gruppe Nordwest. Und ihr Traum lebt: „Ich bin megastolz, dass wir das Top 4 erreicht haben. Welche Chancen wir haben, ist schwer einzuschätzen. Aber ich denke, dass alle vier Mannschaften Chancen auf den Titel haben, die Tagesform wird wohl entscheiden.“