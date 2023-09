Basketball Johanna Huppertz gewinnt für Deutschland EM-Bronze

3x3 heißt 3 gegen 3 mit Schiedsrichter/in. Die Teams bestehen aus vier Spielerinnen. Es wird auf nur einen Korb mit einer Angriffszeit von nur 12 Sekunden gespielt. Nach einem Korberfolg wird die Angriffszeit sofort neu gestartet. So entstehen faire, schnelle und dynamische Basketball-Spiele. Auch in Griechenland war der Spielort äußerst attraktiv gelegen. Vom Spielfeld blickte man nicht nur auf den Eingang zum alten Hafen, der auch Venezianischer Hafen genannt wird, sondern auch auf die Koules Festung. Nach Siegen gegen Portugal, Großbritanien und Polen musste sich Deutschland im Halbfinale auf Frankreich und unterlag mit 10:17. Das Spiel um Bronz gewann das Team mit 19:14 gewannen. Um 20.32 Uhr deutscher Zeit lagen sich die vier Mädels in den Armen und feierten den großartigen Erfolg.