Das Talent ist weiter auf einem guten Weg Johanna Huppertz fährt zur U18-Nationalmannschaft

In der Nachwuchs-Bundesliga fehlten Johanna Huppertz und Marija Illic bei Überschneidungen. Nachdem man in der vergangenen Saison beim Top-4–Turnier um die Deutsche Meisterschaft spielen konnte und am Ende Dritter wurde, schieden die TG Neuss Junior Tigers bereits im Achtelfinale aus. Ohne die mit der 1. Frauen-Mannschaft in Braunschweig spielenden Huppertz und Illic waren die Neusserinnen im Hinspiel gegen den SC Rist Wedel chancenlos und verlorsn mit 48:85. Im Rückspiel konnten die Tigers in Wedel mit 76:68 gewinnen. Am Ende schied man aus. „Natürlich war dieses frühe Ausscheiden enttäuschend, zumal es mein letztes Jugendjahr war. Aber das letzte Spiel in Wedel haben alle aus dem Jahrgang 2006 noch einmal genossen. Ich habe schöne Erinnerungen an meine Jugendzeit“, berichtet Huppertz.