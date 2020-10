Krefeld Ravens : Cheftrainer Jörg Hintzen: „Wir wollen aggressiv spielen“

Der neue Cheftrainer gibt bei den Krefeld Ravens die Richtung vor. Aber auch die anderen Trainer können sich natürlich einbringen. Die Mannschaft wird vorbereitet, als fände die Saison ganz normal statt.

Francesco Mavaro wurde am 26.05.1967 in Italien geboren, kam aber früh nach Deutschland und spielte hier Football. Achtmal gewann er als Spieler - Runningback, Linebacker, Cornerback und Free Safety waren seine Positionen - die Deutsche Meisterschaft, zweimal wurde er Vize-Europameister mit Italien und je zweimal Topscorer der GFL, der höchsten Deutschen Footballliga, und wertvollster Spieler des Finales um die Meisterschaft. Im Jahr 2018 wurde er in die deutsche Football Hall of Fame aufgenommen. Seit 1999 arbeitet er als Trainer für die Düsseldorf Panther und Düsseldorf Bulldogs. Dabei war er als Offensivkoordinator und Laufspiel-Coach bis in die höchste Deutsche Footballliga tätig.

Mavaro Eben weil mich die Rahmenbedingungen hier total überzeugen. Ich will etwas aufbauen, entwickeln, an etwas Teil haben. In Düsseldorf bin ich zu den Bulldozern sogar in die sechste Liga gegangen und habe einen Weg mit beschritten. Das soll hier auch so sein. Außerdem wohne ich in Krefeld und bin in zehn Minuten am Platz.