Reiten : Janika Baatz gibt ihr Debüt und gewinnt den Titel

Krefeld Die 14-Jährige vom RV Lenzenhof setzt sich beim Kreisturnier in der L-Dresur gegen Anna Nesheim und Greta Stracke durch. Welche Ziele sie in Zukunft anpeilt, verrät die Reiterin nach ihrem Erfolg.

(off) Beim Kreisturnier des Pferdesportverbandes Krefeld in Hüls hat die 14-jährige Janika Baatz vom RV Lenzenhof mit dem neunjährigen Double O Seven in der L-Dressur nach Stechen die Meisterschaft gewonnen. In der Qualifikation siegte hier der RV Lenzenhof mit Georgina Kraft auf DSP T Daily Challenge (7,5) vor ihren Vereinskameraden Janika Baatz mit Double O Seven (7,2) und Greta Stracke mit Hesseleichs Lucky Dancer (6,9) auf den Plätzen zwei und drei.

Seit viereinhalb Jahren reitet Janika Baatz, die bei Beate Frenzen trainiert, ihr Meisterpony (ihr drittes nach Stella/Führzügelklasse und Kutscher WE/Reiterwettbwerbe): „Zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Am besten lief es bei uns in der Trab- und Schritttour, die einzelnen Lektionen haben aber auch gut geklappt.“ Ihr großes Ziel ist: „Ich will eine L-Dressur mit zwei Sternen, eine Prüfung der internationalen Reitervereinigung, kurz FEI genannt, gewinnen.“ Sie ist da sehr zuversichtlich: „Wir sind ein eingespieltes Team und geben unser Bestes.“ Irgendwann wollen sie und ihr Endmasspony eine M-Dressur bestreiten: „Wir nehmen es dann mit den Großpferden auf.“ Noch zwei Turniere stehen an: bei Hülsmann in Moosheide (Willich) und in Gahlen. „Danach geht es in die Winterpause.“