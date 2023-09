Skaterhockey-Bundesliga Fabian Peelen gibt sich selbstbewusst, aber auch vorsichtig

In der Inline-Skaterhockey-Bundesliga kommt es am Samstag zum Gipfeltreffen: Die Skating Bears reisen am letzten Spieltag vor den Playoffs zum Tabellenzweiten nach Essen. Fest steht bereits jetzt, dass der Crefelder SC als Spitzenreiter die Saison beenden wird und somit bis in die mögliche Finalserie Heimrecht genießen würde. Dennoch möchte Trainer Fabian Peelen die Hauptrunde alles andere als entspannt ausklingen lassen. „Ich möchte das Spiel gewinnen“, sagt der Coach und weist drauf hin, dass es auch darum geht, mit einem guten Gefühl in die Playoffs zu gehen.