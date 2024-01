Talkrunde im Amateurfußball Die Premiere der „Mühlen-Grätsche“

Erstes Thema war der Hallenfußball. Schließlich lagen die Krefelder Hallenstadtmeisterschaften noch nicht lange zurück. Kritik gab es vor allem daran, dass viele Vereine nicht mehr mit der ersten Garnitur in der Halle antreten. Das schade der Qualität der Spiele. Für Georg „Schorsch“ Mewes war das der Zeitpunkt, für den ersten großen, nicht ganz so ernst gemeinten Lacher zu sorgen: „Da gibt es Spieler, die den Ball weiter stoppen können, als ich schießen kann“. Im Gegensatz zu den meisten auf der Bühne, die mindestens in der Landesliga unterwegs waren, brach Marvin Kütter eine Lanze für die Kreisliga-Fußballer, als es um den Vorwurf ging, dass heutzutage vielen Fußballern der nötige Ehrgeiz fehle. Nicht nur in dieser Diskussion zeigte sich Volker Weiler als wohltuend guter Vermittler zwischen konträren Ansichten. „Ob Sieg oder Niederlage. Heute machen die Spieler zu schnell einen Hakend dran. Aber wir hatten halt nur den Fußball“.