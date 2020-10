Hockey : Hockey-Begeisterung kennt kein Alter

Bei den Hockey-Damen des Crefelder HTC ist Torhüterin Sonja Thüner in der 2. Bundesliga nicht nur wegen ihrer 51 Jahre die Nummer eins.

Der Altersunterschied ihren übrigen Mannschaftskolleginnen spielt nur eine untergeordnete Rolle. „Uns verbindet der Sport, da ist es wichtiger welche Fähigkeiten du auf dem Platz hast und nicht wie alt du bist. Auch wenn es schon ein wenig amüsant ist, dass ich zum Beispiel Laura Schmitz in der Jugend selbst trainiert habe und dies jetzt schon sehr lange her ist.“ In ihrer langen Hockeykarriere hat die in Oelde wohnende Industriekauffrau für verschiedene Vereine gespielt, oft sogar mehrfach. Von ihrem Heimatclub TV Jahn Oelde zog es sie unter anderem nach Mönchengladbach, Raffelberg, Rüsselsheim und Hannover . Auch beim CHTC hat sie zwischenzeitlich schon mal gespielt. „Man trifft immer wieder auf die selben Leute oder Familien und lernt zahlreiche interessante Menschen kennen. Hockey ist für mich ein wichtiger Ausgleich.“ Die rund einstündige Anfahrt zu jedem Training nimmt sie dafür wohlwollen in Kauf.

Ganz besondere Erfahrungen machte sie auch bei der Teilnahme an den Masters Turnieren, bei denen Teams im gehobeneren Hockeyalter ab 35 antreten. Bei der EM im niederländischen Rotterdam 2019 holte sie mit der W45-Mannschaft den vierten Rang und zeigte bei gleich zwei intensiven Penaltyschiessen ihre ganze Klasse. „Bei den Masterteams ist es einfach faszinierend, wie die Spieler trotz teils längerer Pausen toll zusammenspielen. Das Turnier in Rotterdam war was ganz besonderes.“ In eine ähnliche Kategorie gehört wohl auch die Hallenendrunde 2009 in der Duisburger Rhein-Ruhr Halle, an der sie mit dem Rüsselsheimer RK teilnahm. Nach einem Erfolg gegen SW Neuss musste sich die Torfrau in einem hochklassigen Finale dem Club an der Alster geschlagen geben, doch neben dem sportlichen Erfolg erinnert sie sich vor allem gerne an die Atmosphäre. „Die Stimmung war unglaublich. Es gibt nichts schöneres als eine volle Halle in der es so laut ist, dass man am Ende heiser ist, nur damit die Mitspieler einen verstehen. Zudem empfinde ich Hallenhockey als spannender, da dort so viel Aktion ist und ein Spiel jederzeit kippen kann.“