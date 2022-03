Handball-Oberliga : Darauf haben Spieler und Fans lange gewartet

Oppums Kapitän Gerrit Held (am Ball) wird auch im Derby fehlen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach über zwei Jahren und drei Monaten kommt es am Samstag zum Derby in der Handball-Oberliga zwischen dem TV Oppum und Adler Königshof – endlich, denn die Partie war mehrmals wegen Corona verschoen worden.

Von Markus Hausdorf

Am Samstagabend (20 Uhr, Sporthalle Scharfstraße) treffen die beiden Krefelder Oberligisten TV Oppum und Adler Königshof aufeinander. Die Fans haben dem Derby lange entgegengefiebert. Dem TV Oppum gelang am Donnerstagabend noch ein Last Minute-Sieg gegen den Tabellenletzten TV Angermund. „Dass war eine durchwachsene Leistung, aber wir sind letztlich sehr froh über die zwei Punkte. Natürlich waren diese am Ende glücklich, aber sie lassen uns entspannter in den Rest der Saison gehen“, sagte Frederick Küsters nach dem Spiel.

Der Tabellenletzte war drauf und dran beide Zähler zu entführen, führte zweieinhalb Minuten vor dem Spielende noch mit 27:26. Doch Maximilian Dierkes gelang noch ein Doppelpack zum 28:27-Sieg für den TV Oppum. Überragender Akteur war aber einmal mehr Florian Krantzen, der insgesamt zwölf Treffer zum sechsten Saisonsieg beisteuerte. „Man merkt uns einfach an, dass wir angeschlagen sind. So waren auch einige Spieler dabei, die wieder genesen, aber noch immer nicht hundertprozentig fit sind. Wir mussten auf Kapitän Gerrit Held verzichten, er wird uns voraussichtlich auch im Derby fehlen“, sagt Küsters.

Auch im Lager von Adler Königshof freut man sich auf das Krefelder Derby in der Oberliga. „Wir haben nun so lange auf dieses Duell gewartet, nun ist es endlich wieder soweit“, sagt Adler-Coach Marius Timofte. „Zwei Jahre lang gab es dieses Duell nicht mehr. Alle freuen sich einfach darauf.“

Das letzte Derby stieg in der Hinrunde der Spielzeit 2019/20. Am 14. Dezember besiegte der TV Oppum die Adler aus Königshof mit 38:31. Nach zwei Jahren und etwas mehr als drei Monaten ist es wieder so weit. „Natürlich wollen wir das Derby für uns entscheiden und unsere beste Leistung bringen. Bis Ostern wollen wir rechnerisch Planungssicherheit für die Oberliga haben“, sagt Timofte.

Mit dem Erfolg gegen Angermund kletterte der TV Oppum mit nunmehr 14:14 Zählern ins Mittelfeld der Tabelle. Zwei Punkte trennen die beiden Krefelder Vereine nur voneinander, Adler Königshof ist mit 16:12 Punkten Fünfter. Die beiden Krefelder Vereine müssen bis zum Saisonende noch jeweils zehn Spiele absolvieren.

Die Begegnung am Samstag ist eine Partie aus der Rückrunde. Das Spiel aus der Hinrunde musste bereits dreimal coronabedingt abgesagt werden und ist nun zum vierten Mal neu terminiert worden. Das zweite Derby zwischen Adler Königshof und dem TV Oppum in dieser Saison soll am 26. April um 20.15 Uhr in der Sporthalle Königshof steigen.