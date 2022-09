Fußball-Bezirksliga : Prüfung für den Hülser SV auf Herz und Nieren

Krefeld Fußball-Bezirksliga: Der Tabellenzweite ist in Brüggen zu Gast. SV Vorst und VfB Uerdingen haben Kreisderbys vor der Brust. In der Gruppe 4 gastiert der VfL Tönisberg beim Tabellenletzten.

(WeFu) Für drei unserer sechs Teams in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga sieht es nach den ersten sieben absolvierten Partien nicht gut, ja schon eher böse, aus. Der SV Vorst dagegen liegt durchaus im Soll, Aufsteiger VfB Uerdinger bereits drüber und bei Neuling Hülser SV stellt sich die Frage: „Ist denn schon Weihnachten.“ Auf Herz und Nieren geprüft wird das Wienes-Team am Sonntag, wenn es an den Vennberg zur Brüggener TuRa geht. Der wird in dieser Saison auch alles zugetraut, zumal Torjäger Sandro Meyer wieder wie gewohnt einnetzt und die Offensive überhaupt das Prunkstück ist. Vorst und Uerdingen haben sogenannte Kreisderbys vor der Brust, denn es kommen der VfL Willich und der SSV Grefrath. Letzterer, zuletzt mit 1:7 unter die Räder gekommen, ist trotz der ein oder anderen Kaderveränderung bisher ein großes Rätsel. Durch den bisherigen Saisonverlauf können die Willicher, wie die Grefrather, für sich aber in Anspruch nehmen: „Wir haben nichts zu verlieren.“