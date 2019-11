Fußball-Kreisliga : Hülser SV wieder mit Torjäger Matthias Dohmen

Krefeld Der voll im Soll liegende Tabellenachte von Trainer Andre Wienes muss zum Aufsteiger SV St. Tönis, der bisher alle überraschte.

Vor dem letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A hat sich das Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz hinter dem souveränen Herbstmeister SC Waldniel zugespitzt. So kommt es fast Woche für Woche zu direkten Aufeinandertreffen von Teams dieser Region. Am Samstag ist der Sportplatz an der Siedlerallee in Schiefbahn wieder Schauplatz einer solchen Partie. Vergangenen Sonntag traf die Klinger-Auswahl auf den VfB Uerdingen, übrigens der große Gewinner der vergangenen Wochen, und ging unplanmäßig leer aus. Jetzt erwartet der SCS den Siebten TSV Kaldenkirchen, der auch noch oben dran ist. Er darf sich allerdings kein weiteres Negativerlebnis erlauben, wenn das so bleiben soll. Schiefbahns Trainer Daniel Klinger, der selbst wieder mitspielen will, meint: „Waldniel ist wohl weg, aber alle dahinter haben gute Chancen. Wir sind Zweiter, dürfen aber nicht erneut die Punkte quittieren. Gut für uns, dass sich die Mannschaften dahinter in schöner Regelmäßikeit oft die Zähler gegenseitig abnehmen.“ Personell sind alle an Bord, weil auch Ken Meyer wieder zur Verfügung steht.