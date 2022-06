Amateur-Fußball : Der Hülser SV ist ein Jahr zu früh aufgestiegen

Krefeld Die Verantwortlichen des Fußball-A-Ligisten hatten den Bezirksliga-Aufstieg erst für 2023 geplant. Dank des Zusammenhalts im Team, in dem fast nur Spieler aus dem eigenen Nachwuchs stehen, klappte es früher.

Das ist keine Überraschung, das ist ein Hammer! Der Hülser SV spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Bezirksliga. Und nicht etwa als Zweiter der Aufstiegsrunde der Kreisliga A, was schon etwas mit Überfliegermentalität zu tun gehabt hätte, sondern als Meister. Andre Wienes, der 2019 als damaliger A-Junioren-Trainer die Grünhemden in großer Abstiegsgefahr übernommen hat, ist von dem Geschehenen immer noch ziemlich überwältig und stellt fest: „Unglaublich, weil das alles im Prinzip mindestens ein Jahr zu früh gekommen ist. Intern haben wir einen Aufstieg für später schon einmal vorgedacht. Fraglos waren viele Kontrahenten von den Namen her besser bestückt. Aber mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit und Zusammenhalt - im Team stehen fast nur Hülser Jungens - haben wir alle hinter uns gelassen.“